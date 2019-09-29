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Гончаренко заявил, что ЦСКА не думает о возможности выйти в лидеры перед матчем с «Уралом»

11:25
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о матче с «Уралом» в 11-м туре чемпионата России. В случае победы армейцы выйдут на первое место.

— Прием болельщиков в Екатеринбурге? Наши болельщики нас так везде встречают, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». — Возможно, в Екатеринбурге их больше. В любом случае, это приятно. ЦСКА может стать единоличным лидером? Мы не думаем об этом. Нужно быть сосредоточенными на игре. «Урал» играет открыто, в атаку. Игра может пойти по разному сценарию. Многое зависит от того, кто первый забьет.

Матч начнется в 11.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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