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Сегодня, 13:57

Гончаренко о матче со «Спартаком»: «Настраиваем команду на то, что любого соперника можно обыграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

— Физически и эмоционально мы хорошо смотрелись в кубковых матчах, поэтому повода для недовольства нет, — сказал Гончаренко в интервью «Матч Премьер». — Понятно, что это уже чемпионат России, но со всех сторон мы хорошо готовы.

— Трижды за месяц вам придется играть со «Спартаком». Как вам такая серия?

— Так или иначе так попадает, что с кем-то сыграешь три раза. Это вполне нормальная ситуация, может тяжеловато будет в третьем матче, но он будет далеко в апреле.

— Кулаков и Мишкич сегодня не в стартовом составе. Почему?

— Нам надо варьировать состав, чтобы многие чувствовали игровой ритм. Поэтому приняли такое решение.

— Восемь матчей без поражений у «Спартака», семь — у «Урала», а если считать кубковые игры, то 13. При каких обстоятельствах ничейный результат может удовлетворить команду?

— Мы не разделяем матчи на кубковые и в чемпионате. Неважно, какая серия, вся энергия направлена на сегодняшнюю игру.

— «Урал» сегодня играет на победу?

— Во всяком случае мы настраиваем команду на то, что любого соперника можно обыграть.

Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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