Абаскаль о дисквалификации Джикии: «Хорошая возможность другим защитникам доказать свою хорошую игру»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Урала», а также прокомментировал отсутствие защитника Георгия Джикии из-за дисквалификации.

— Джикия наш капитан, очень важный игрок для команды, — сказал Абаскаль в интервью «Матч Премьер». — Он провел всю эту неделю с нами, но у нас в принципе достаточно ресурсов, чтобы преодолеть эту ситуацию. Для других ребят это также хорошая возможность доказать свою хорошую игру в прошедших матчах. Поэтому конкуренция у нас высокая, это хорошо.

— Почему выбор пал на Николсона, а не на Соболева?

— Это конкуренция, ты должен показывать и доказывать на поле. Сегодня выбор такой, это не означает, что он будет каким-то иным. Мы должны показывать, что было в прошлом — осталось в прошлом. Уровень конкуренции вырос, и это позитивный момент.

Джикия пропустит встречу с «Уралом» из-за перебора желтых карточек. Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.