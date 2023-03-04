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Сегодня, 13:50

Абаскаль о дисквалификации Джикии: «Хорошая возможность другим защитникам доказать свою хорошую игру»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Урала», а также прокомментировал отсутствие защитника Георгия Джикии из-за дисквалификации.

— Джикия наш капитан, очень важный игрок для команды, — сказал Абаскаль в интервью «Матч Премьер». — Он провел всю эту неделю с нами, но у нас в принципе достаточно ресурсов, чтобы преодолеть эту ситуацию. Для других ребят это также хорошая возможность доказать свою хорошую игру в прошедших матчах. Поэтому конкуренция у нас высокая, это хорошо.

— Почему выбор пал на Николсона, а не на Соболева?

— Это конкуренция, ты должен показывать и доказывать на поле. Сегодня выбор такой, это не означает, что он будет каким-то иным. Мы должны показывать, что было в прошлом — осталось в прошлом. Уровень конкуренции вырос, и это позитивный момент.

Джикия пропустит встречу с «Уралом» из-за перебора желтых карточек. Матч пройдет в Москве и начнется в 14:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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