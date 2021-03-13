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«Зенит» прифотошопил Мбаппе к Азмуну после матча с «Ахматом»

18:33
Сердар Азмун, Килиан Мбаппе и Дуглас Сантос. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун, Килиан Мбаппе и Дуглас Сантос. Фото ФК «Зенит»
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Официальный Twitter «Зенита» опубликовал фотографию с форвардом Сердаром Азмуном, защитником Дугласом Сантосом и нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, которого редакторы прифотошопили к снимку. Изначальный кадр был сделан во время матча 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (4:0).

26-летний Азмун забил гол на 65-й минуты встречи против грозненской команды.

В текущем сезоне иранский футболист провел 23 встречи за клуб из Санкт-Петербурга, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

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