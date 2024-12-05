Боселли не получит дополнительную дисквалификацию за удаление в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал удаление форварда «Пари НН» Хуана Боселли в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4).

«Игрок «Пари НН» Хуан Боселли принял участие в заседании. Еще на заседании были генеральный директор и спортивный директор клуба. Мы посмотрели эпизод с удалением уругвайца в матче с «Ростовом». Мы получили письмо от Даниила Глебова, от него лично, что он не имеет вопросов к Боселли. И травмы у полузащитника нет. Поэтому КДК РФС принял решение не применять дополнительные санкции к Боселли, он пропустит только один матча РПЛ», — сказал Григорьянц.