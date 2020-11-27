Гончаренко дал оценку игре Фукса и Эджуке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал оценку двум новичкам команды — защитнику Бруно Фуксу и нападающему Чидере Эджуке.

— По Фуксу сложно что-то сказать, потому что мы толком его не видели, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Очень неприятная ситуация. Он получил травму, выходя на поле в матче с «Ахматом». Его ускорение было с бровки до штрафной площади. Вот в момент это ускорения он получил травму. В это сложно поверить.

Он только восстановился и получил новую травму на тренировке. Почти такую же.

Мы сделали огромное количество тестов, пообщались со множеством физиотерапевтов. Надеемся, такое больше не повторится.

Эджуке лучше всех адаптировался. Но он чуть постарше и уже поиграл на серьезном уровне.

Чиди очень хорошо знает свое расположение на поле, знает, как ему атаковать. И он очень управляемый в обороне. Он только очень сильно заигрывается со своим дриблингом. Но мы понимаем, над чем нужно работать.