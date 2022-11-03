Голландский журналист сообщил, что дело Промеса будет рассмотрено по существу не раньше 3 марта

Журналист газеты AD Йост Босман прокомментировал ситуацию с уголовным делом форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Первое судебное заседание состоялось 21 октября в Амстердаме. Это было так называемое «направленное судебное заседание», на котором прокурор и адвокаты выражали свои пожелания относительно судебного разбирательства. Дело до сих пор не рассмотрено по существу. Произойдет это только 3 марта 2023 года. Будет ли тогда вынесен вердикт — неизвестно. Но это возможно. В противном случае это случится через несколько дней. Маловероятно, что Промес будет присутствовать 3 марта, так как его могут арестовать», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Также Босман заявил, что многие голландцы считают отъезд Промеса в Россию бегством.

«Отношение к Промесу в стране изменилось уже с тех пор, как он был подозреваемым в нанесении ножевых ранений, обвинен в покушении на убийство, а позже подозревался в причастности к контрабанде наркотиков, отмыванию денег и домашнему насилию. Многие голландцы действительно считают его отъезд в Россию бегством и попыткой избежать ответственности», — сказал Босман.

Напомним, что в июле 2020 года Промес напал с ножом на своего двоюродного брата после вечеринки. В декабре того же года форвард был арестован, но вскоре был отпущен. В июне гражданский суд обязал его выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Хавбек играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В текущес сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.