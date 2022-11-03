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Голландский журналист сообщил, что дело Промеса будет рассмотрено по существу не раньше 3 марта

Анна Горшкова
Корреспондент
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Журналист газеты AD Йост Босман прокомментировал ситуацию с уголовным делом форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Первое судебное заседание состоялось 21 октября в Амстердаме. Это было так называемое «направленное судебное заседание», на котором прокурор и адвокаты выражали свои пожелания относительно судебного разбирательства. Дело до сих пор не рассмотрено по существу. Произойдет это только 3 марта 2023 года. Будет ли тогда вынесен вердикт — неизвестно. Но это возможно. В противном случае это случится через несколько дней. Маловероятно, что Промес будет присутствовать 3 марта, так как его могут арестовать», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Также Босман заявил, что многие голландцы считают отъезд Промеса в Россию бегством.

«Отношение к Промесу в стране изменилось уже с тех пор, как он был подозреваемым в нанесении ножевых ранений, обвинен в покушении на убийство, а позже подозревался в причастности к контрабанде наркотиков, отмыванию денег и домашнему насилию. Многие голландцы действительно считают его отъезд в Россию бегством и попыткой избежать ответственности», — сказал Босман.

Напомним, что в июле 2020 года Промес напал с ножом на своего двоюродного брата после вечеринки. В декабре того же года форвард был арестован, но вскоре был отпущен. В июне гражданский суд обязал его выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Хавбек играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В текущес сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/gollandskij-zhurnalist-delo-promesa-budet-rassmotreno-po-sushhestvu-ne-ran-she-3-marta/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.0866080241
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

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И К Ж
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