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Сегодня, 19:59

Задержан сотрудник «Краснодара», которого обвиняют в избиении инвалида

Иван Торопцев
Корреспондент
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Специалист «Краснодара» по работе с инвалидами Геннадий Щербина задержан, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В сентябре 2021 года одна из болельщиц «Краснодара» пожаловалась на то, что Щербина во время игры команды с «Сочи» ударил ее и вырвал у нее из рук телефон.

В середине октября на Щербину возбудили дело об административном правонарушении по статье «Побои». С тех пор он не реагировал на повестки в суд, отказывался разговаривать с полицией и раскрывать свое местонахождение.

По данным источника, Щербину задержали сегодня, 3 ноября и доставили в суд для выяснения обстоятельств по инциденту с избиением маломобильной болельщицы. Слушания по делу назначены на пятницу, 4 ноября.

Источник: https://t.me/karpinside/26115
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