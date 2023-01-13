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Сегодня, 14:05

Бушманов считает, что Рассказов будет востребован в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал отсутствие Николая Рассказова и Михи Мевли на первом сборе команды в Дубае.

«Мне кажется, что Рассказову уже нужно искать новую команду. Николай — неплохой футболист, думаю, он может пригодиться любой команде в РПЛ и будет востребован. Он у меня вызывался в молодежную сборную. Рассказов прошел путь до первой команды, поиграл на высоком уровне, имел шансы, но закрепиться не удалось. Сейчас в «Спартаке» высокая конкуренция. Что касается Мевли, то это был неудачный трансфер. Он провалил все матчи, играя за «Спартак». Он не подходит под футбол Абаскаля», —приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-rasskazov-neplohoj-futbolist-on-budet-vostrebovan-v-rpl/
Евгений Бушманов
Николай Рассказов
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