Лантратов — о ничьей с ЦСКА: «Важно было не проиграть»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов высказался о ничьей в матче против ЦСКА (1:1) в 24-м туре РПЛ.

— Насколько «Локомотиву» было важно не проиграть и с футбольной точки зрения, и с моральной?

— Важно было не проиграть. Хочется продолжать в том же духе, набирать как можно больше очков, быть выше в турнирной таблице.

— За что сейчас борется «Локомотив»?

— Безусловно, есть мотивация оказаться как можно выше в турнирной таблице. Если до начала весенней части отрыв был большой, то сейчас надо быть как можно выше.

— Тяжело сохранять концентрацию весь матч?

— Было проще сохранять концентрацию, потому что понимал, что будут моменты у наших ворот. С этим проблем никаких не было.

— Как удаление повлияло на игру? План «Локомотива» был сломан?

— Можно сказать и так. Пришлось перестраиваться. Тем не менее, после первого тайма тренер дал установку играть более компактно.

— Удалось ли пообщаться с Пиняевым? Почему его заменили?

— С Серегой пообщаться не получилось, — сказал Лантратов.

После ничьей с ЦСКА «Локомотив» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.