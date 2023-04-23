Тикнизян — о матче с ЦСКА: «Мы играли за себя и за того парня»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 24-го тура РПЛ.

— Как получилось отыграться?

— До сих пор сам не могу найти ответ на этот вопрос. Считаю, что нам просто воздалось за то, что каждый из нас, кто остался на поле, выкладывался на сто процентов. Такие матчи действительно сложно даются. Оставаясь в меньшинстве, нужно понимать, что надо много бегать, делать черновой работы и, дай Бог, нам повезет. В конце это и случилось.

— Почему у ЦСКА практически не было моментов после удаления?

— Потому что мы играли за себя и за того парня, уровень ответственности возрастал с каждой минутой все больше и больше, потому что сил оставалось меньше. Очень важно было оставаться сконцентрированным весь матч. После удаления всегда стараешься играть еще лучше, чем до него.