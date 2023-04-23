Игнатьев о том, останется ли в «Локомотиве»: «Мне не дают времени на поле. Буду выбирать клуб, где буду больше играть»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о своем будущем в клубе.

— Как изменить ситуацию с твоим игровым временем?

— Я делаю все, что в моих силах, — сказал Игнатьев. — Тренируюсь по максимуму. Хочу получить шанс, но пока возможности нет. Мне кажется, любой спортсмен будет этим недоволен. Я не играю. Но я не обсуждаю решение тренера, это его дела.

— Ты бы хотел остаться в «Локомотиве»?

— Мне надо больше играть, сейчас я вижу, что мне не дают времени. Наверное, буду выбирать в будущем клуб, где буду больше играть.

— Спортивный директор «Локомотива» Ульянов с тобой не говорил?

— Никаких разговоров не было.

Игнатьев перешел в «Локомотив» на правах свободного агента летом 2022 года, на его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 22 матчах за железнодорожников во всех турнирах. В зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе к 24-летнему россиянину со стороны израильского клуба «Хапоэль Беэр-Шева».