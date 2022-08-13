Сафонов — о слухах про переход в «Зенит»: «На меня лично никто не выходил»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал слух о возможном переходе в «Зенит».

«Зенит»? Все слухи — только слухи. На меня лично никто не выходил, никакой информации я не знаю.

Мотивация? Футбол для меня открылся по-новому. Сейчас ситуация тяжелее. Интереснее сейчас доказывать нашим хейтерам, что мы все те же. Мы выходим биться за 3 очка каждый раз. Меня не злит, что нас считают слабыми. Когда приходят молодые игроки, падает средний возраст команд — это нормально. Естественно, что букмекеры считают не нас фаворитами», — сказал Сафонов.