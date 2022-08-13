Сафонов назвал «Зенит» главным фаворитом сезона РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом».

«Зенит» — фаворит РПЛ? Безусловно, если сравнивать с нашей командой по ситуации с легионерами — они другие. Но даже в нашем состоянии я не вижу предпосылок, что мы будем заранее проигрывать матчи.

Галицкий регулярно приезжает и общается с командой. Он говорил, что мы не должны отходить от своего стиля. Сказал, что руководство полностью нас поддерживает. Задачи от Галицкого? От нас требуют того, чтобы мы выходили заведёнными на каждый матч. Я считаю, что мы можем выигрывать каждый матч. Мы можем стремиться к тройке», — сказал Сафонов.