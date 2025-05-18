Голкипер «Краснодара» Агкацев — о чемпионской гонке: «Наслаждаемся этим моментом»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о шансах команды в чемпионской гонке.

«Конечно, сейчас все зависит от нас, мы к этому шли долгие годы, этот момент настал, мы наслаждаемся этим моментом. Я считаю, что мы заслуженно находимся на своем месте, все в наших руках», — цитирует Агкацева ТАСС.

«Краснодар» (64 очка) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева на 4 очка опережает «Зенит» и досрочно станет чемпионом, если сине-бело-голубые проиграют «Ростову» в матче 29-го тура.