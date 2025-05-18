Дмитрий Черышев — о будущем сына: «Если появится российский клуб, то Денис с удовольствием примет предложение»

Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности продолжения карьеры полузащитника Дениса Черышева в России.

«Не слышал об интересе от российских клубов. Если бы было предложение, то почему нет? Если появится какой-то клуб, то он с удовольствием примет это предложение», — сказал Черышев «СЭ».

Черышев объявил об уходе из «Паниониса» 17 мая. Полузащитник выступал за клуб с сентября 2024 года. На его счету 24 матча в составе греческой команды во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал пять результативных передач.