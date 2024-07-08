Голенков: «Моя цель — забивать мячи в каждом матче»
Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал о своей готовности к новому сезону РПЛ.
«Я уже говорил ранее, что моя задача — забивать мячи в каждом матче. И максимально пытаться помогать своей команде», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне 24-летний россиянин провел 39 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
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