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Сегодня, 14:00

«Зенит»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России 13 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press

«Зенит» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Краснодара». Сине-бело-голубые в премьер-лиге стартуют 20 июля. Также летом санкт-петербургский клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сергея Семака. Время начала — московское.

«Зенит»: расписание матчей на лето 2024

13 июля, суббота

20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России

20 июля, суббота

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Рубин» — «Зенит» — Премьер-лига

30 июля, вторник

21:00. «Зенит» — «Факел» — Кубок России

3 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Ростов» — Премьер-лига

10 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

14 августа, среда

17:15. «Рубин» — «Зенит» — Кубок России

18 августа, воскресенье

15:00. «Химки» — «Зенит» — Премьер-лига

24 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Спартак» — Премьер-лига

27 августа, вторник

17:15. «Акрон» — «Зенит» — Кубок России

31 августа, суббота

17:30. «Нижний Новгород» — «Зенит» — Премьер-лига

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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