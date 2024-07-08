«Зенит» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Краснодара». Сине-бело-голубые в премьер-лиге стартуют 20 июля. Также летом санкт-петербургский клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр команды Сергея Семака. Время начала — московское.

«Зенит»: расписание матчей на лето 2024

13 июля, суббота

20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России

20 июля, суббота

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Рубин» — «Зенит» — Премьер-лига

30 июля, вторник

21:00. «Зенит» — «Факел» — Кубок России

3 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Ростов» — Премьер-лига

10 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

14 августа, среда

17:15. «Рубин» — «Зенит» — Кубок России

18 августа, воскресенье

15:00. «Химки» — «Зенит» — Премьер-лига

24 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Спартак» — Премьер-лига

27 августа, вторник

17:15. «Акрон» — «Зенит» — Кубок России

31 августа, суббота

17:30. «Нижний Новгород» — «Зенит» — Премьер-лига