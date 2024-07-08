Игнатьев: «С первым местом «Зенита» в РПЛ все понятно, оно незыблемое»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» снова станет чемпионом России в сезоне-2024/25.
«Ну какая борьба за первое место? Оно всем понятно. По мне, первое место «Зенита» сейчас незыблемое. Это исходит из многих моментов, которые дают основание так утверждать. Тут и финансовая база клуба, и организационная, приобретения футболистов и скамейка запасных. Плюс тренерский корпус команды. Все это вкупе. Это же не просто так, что ты захотел — победил. В футболе так не бывает, нужны возможности и их реализация. Если у кого-то нет возможностей, то, что бы ты там ни реализовывал, это будет сложный процесс», — приводит слова Игнатьева Legalbet.
В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. В 1-м туре сезона-2024/25 петербуржцы встретятся 20 июля с «Крыльями Советов».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -