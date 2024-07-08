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Игнатьев: «С первым местом «Зенита» в РПЛ все понятно, оно незыблемое»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Зенит» снова станет чемпионом России в сезоне-2024/25.

«Ну какая борьба за первое место? Оно всем понятно. По мне, первое место «Зенита» сейчас незыблемое. Это исходит из многих моментов, которые дают основание так утверждать. Тут и финансовая база клуба, и организационная, приобретения футболистов и скамейка запасных. Плюс тренерский корпус команды. Все это вкупе. Это же не просто так, что ты захотел — победил. В футболе так не бывает, нужны возможности и их реализация. Если у кого-то нет возможностей, то, что бы ты там ни реализовывал, это будет сложный процесс», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. В 1-м туре сезона-2024/25 петербуржцы встретятся 20 июля с «Крыльями Советов».

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-s-pervim-mestom-zenita-v-rpl-vsyo-ponyatno-ono/
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
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