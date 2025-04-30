Адвокат: «Я не смогу присутствовать на столетии «Зенита» из-за работы со сборной Кюрасао»
Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат объяснил, почему не сможет приехать на столетие сине-бело-голубых.
«Я не смогу присутствовать на столетии «Зенита» из-за работы со сборной Кюрасао. В это время у нас будут матчи, в том числе на Золотом кубке КОНКАКАФ», — цитирует специалиста Sport24.
Петербургский клуб отпразднует день рождения 25 мая 2025 года.
Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством «Зенит» выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Источник: Sport24
Новости