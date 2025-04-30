Футбол
30 апреля, 20:27

Адвокат: «Я не смогу присутствовать на столетии «Зенита» из-за работы со сборной Кюрасао»

Сергей Ярошенко

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат объяснил, почему не сможет приехать на столетие сине-бело-голубых.

«Я не смогу присутствовать на столетии «Зенита» из-за работы со сборной Кюрасао. В это время у нас будут матчи, в том числе на Золотом кубке КОНКАКАФ», — цитирует специалиста Sport24.

Петербургский клуб отпразднует день рождения 25 мая 2025 года.

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством «Зенит» выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Зенит
Дик Адвокат
  • Flamenco

    тренирует какой-то компот из сухофруктов:rofl: и не может приехать...

    30.04.2025

  • Алексей Лунев

    правильно, а то заберут в рабство как вендела хе-хе

    30.04.2025

  • Smash.

    Кюрасао? Думаю, чинуши рфс о такой не слышали, а то бы уже устроили товарищеский матч.. А Дик наверное просто цену набивает, он же в курсе, кто спонсор праздника.

    30.04.2025

  • Дима Питерский

    Неплохо устроился:smiley:

    30.04.2025

    • Голдобин считает, что Бабич мог бы стать защитником в хоккее: «Неплохо бы силовые исполнял с Мироновым в паре»

    «Химки» завершают переговоры по расторжению контракта с тренером Артигой
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

