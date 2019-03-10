17:12 | Футбол — РПЛ

Гол Ригони вывел "Зенит" вперед в матче с "Уфой"

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"Зенит" вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Уфы". На 34-й минуте встречи гол забил форвард Эмилиано Ригони. Результативный пас на счету нападающего Артема Дзюбы.

Отметим, что в этой встрече Ригони также отметился голевым пасом - он ассистировал форварду Сердару Азмуну

 

Зенит - Уфа

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