Гол Ригони вывел "Зенит" вперед в матче с "Уфой"

"Зенит" вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Уфы". На 34-й минуте встречи гол забил форвард Эмилиано Ригони. Результативный пас на счету нападающего Артема Дзюбы.
Отметим, что в этой встрече Ригони также отметился голевым пасом - он ассистировал форварду Сердару Азмуну.
⚽ Эмилиано Ригони впервые отличился в текущем сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 марта 2019 г.
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