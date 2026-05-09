Силкин: «Футболисты «Динамо» не могут дать сопротивление «Краснодару»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал серию поражений команды в матчах с «Краснодаром».

«Дело в том, что «Динамо» не может сопротивляться «Краснодару», видимо, что-то не так, но рано или поздно все заканчивается. На это остается только надеяться. Столько игр проведено между собой, наизусть должны знать, кто и за счет чего играет. Но пока что не получается. Конечно, о много говорит то, что не пропустили в двух матчах. Но все-таки от того, что не пропускают, не приходят победы, ведь не забивают», — цитирует Силкина ТАСС.

Ранее бело-голубые уступили «быкам» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, 5:6 — пенальти). «Динамо» не может победить «Краснодар» на протяжении 9 официальных матчей (1 ничья, 8 поражений).

В 29-м туре РПЛ матч между командами состоится 11 мая на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.