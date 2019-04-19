Гол Иванова принес "Ахмату" победу над "Анжи"

"Анжи" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России уступил "Ахмату" (0:1). Победу гостям принес удар Олега Иванова после подачи с углового.

"Анжи" (19 очков) занимает 15-ю, предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" (33 очка) поднялся с 10-го на седьмое место.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Ахмат" (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: Иванов, 77.

"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кулик, Гайдаров (Иванченко, 79), Закиров, Кацаев (Долгов, 67), Гиголаев, Понсе (Маркелов, 79).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Плиев, Нижич, Семенов, Роши, Раванелли (Шиманьски, 82), Швец, Иванов, Исмаэл, Мохаммади, Балай (Бериша, 65).

Предупреждения: Кулик, 49. Долгов, 67. Семенов, 84.

Судьи: Мешков (Дмитров). Елеференко, Еремин (оба - Москва).

19 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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