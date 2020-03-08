Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом», Гильерме отбил пенальти

«Локомотив» переиграл «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России — 1:0. Единственный гол встречи забил Эдер.

На 84-й минуте встречи Гильерме ошибся с выходом к линии штрафной, и Соломону Кверквелии был удален за игру рукой. Однако Фелипе Визеу не сумел реализовать пенальти — Гильерме отбил одиннадцатиметровый ногой.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 15-й строчке с 20-ю очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)

Гол: Эдер, 32.

Нереализованный пенальти: Визеу, 85 (вратарь)

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Рыбус, 72), Кверквелия, Хеведес, Жемалетдинов, Магкеев, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Эдер (Мурило, 89).

«Ахмат» (Грозный): Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Ильин, Глушаков (Раванелли, 75), Исмаэл (Мбенг, 87), Иванов, Харин, Понсе (Визеу, 65).

Предупреждения: Исмаэл, 52. Магкеев, 68. Визеу, 71. Жоау Мариу, 73. Иванов, 81. Игнатьев, 82.

Удаление: Кверквелия, 84 (лишение явной возможности забить гол).

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Еськов. Калугин (оба — Москва).

8 марта. Москва. Стадион «РЖД Арена».