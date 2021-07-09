Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» обыграла румынский «Ботошани» на сборе в Австрии

20:53
Теги:

«Уфа» обыграла «Ботошани» в товарищеском матче на сборах в Австрии — 2:1.

В составе уфимцев отличились Вячеслав Кротов и Александр Саплинов. Единственный мяч румынского клуба забил Махмуд Аль-Мавас.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Ботошани» — 2:1 (1:0)

Голы: Кротов, 40 (1:0). Аль-Мавас, 51 (1:1). Саплинов, 73 (2:1).

9 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Финал Евро-2020: Италия — Англия: дата матча и время начала прямой трансляции
Задержанные за убийство президента Гаити наемники назвали заказчика
Задержанные за убийство президента Гаити рассказали о заказчике
Поклонница Меньшова упала в обморок возле гроба на церемонии прощания
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы