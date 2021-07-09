«Уфа» обыграла румынский «Ботошани» на сборе в Австрии

«Уфа» обыграла «Ботошани» в товарищеском матче на сборах в Австрии — 2:1.

В составе уфимцев отличились Вячеслав Кротов и Александр Саплинов. Единственный мяч румынского клуба забил Махмуд Аль-Мавас.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Ботошани» — 2:1 (1:0)

Голы: Кротов, 40 (1:0). Аль-Мавас, 51 (1:1). Саплинов, 73 (2:1).

9 июля.