«Уфа» обыграла румынский «Ботошани» на сборе в Австрии
20:53
«Уфа» обыграла «Ботошани» в товарищеском матче на сборах в Австрии — 2:1.
В составе уфимцев отличились Вячеслав Кротов и Александр Саплинов. Единственный мяч румынского клуба забил Махмуд Аль-Мавас.
Товарищеские матчи. Клубы
«Уфа» — «Ботошани» — 2:1 (1:0)
Голы: Кротов, 40 (1:0). Аль-Мавас, 51 (1:1). Саплинов, 73 (2:1).
9 июля.
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