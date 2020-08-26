Гол Бакаева принес «Спартаку» победу над «Ротором»

«Спартак» победил «Ротор» в матче 5-го тура чемпионата России — 1:0. В составе победителей гол забил Зелимхан Бакаев.

Красно-белые набрали 11 очков и поднялись на второе место в РПЛ. «Ротор», в активе которого 1 очко, замыкает турнирную таблицу.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Бакаев, 55 — с пенальти.

«Ротор» (Волгоград): Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Манучарян (Песегов, 79), Гогуа, Алейник (Султонов, 79), Серченков (Жигулев, 61), Давиташвили, Муллин, Макаров (Кожемякин, 81).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Зобнин, Бакаев (Глушенков, 77), Умяров (Тил, 90), Крал, Соболев, Ларссон (Ещенко, 82).

Предупреждения: Бакаев, 5. Макаров, 28. Кверквелия, 53. Зобнин, 65. Байрыев, 66. Гогуа, 71. Ещенко, 90+1. Соболев, 90+3. Максименко, 90+4. Кожемякин, 90+4. Маслов, 90+7.

Судьи: Сухой (Люберцы). Ширяев (Ставрополь), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Москалев (Воронеж). Болотенков (Москва).

26 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».