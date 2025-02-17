Гурцкая заявил, что Карпин может уйти из «Ростова» до рестарта РПЛ
Агент Тимур Гурцкая рассказал, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в ближайшее время может покинуть клуб.
«Не исключено, что Карпин уйдёт из «Ростова» до рестарта чемпионата. Все, кто знает ситуацию, оценивают уход на 80%», — заявил Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
56-летний специалист возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».
«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах.
Источник: https://t.me/etofootballbro/6917
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|
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|6
|1
|2
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|19
|
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|5
|4
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|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
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|18
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|0
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|
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|
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|9
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|2
|5
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|9
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|5
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|8
|
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|1
|4
|4
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|7
|
15
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|2
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
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Зенит
|6
|
|
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Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
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|1
|3
|
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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