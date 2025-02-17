Гурцкая заявил, что Карпин может уйти из «Ростова» до рестарта РПЛ

Агент Тимур Гурцкая рассказал, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в ближайшее время может покинуть клуб.

«Не исключено, что Карпин уйдёт из «Ростова» до рестарта чемпионата. Все, кто знает ситуацию, оценивают уход на 80%», — заявил Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

56-летний специалист возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах.