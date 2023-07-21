Goal: «Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по выкупу 50 процентов прав на Карраскаля

«Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по полузащитнику Хорхе Карраскалю, сообщает Goal.

По информации источника, бразильский клуб заинтересован в выкупе 50 процентов прав на 25-летнего колумбийца.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.