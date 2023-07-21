Гранат считает неправильным решение назначить Бальбуэна капитаном «Динамо»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» назначение Фабиана Бальбуэна капитаном бело-голубых.
«Это сугубо мое личное мнение — какое-то неправильное решение. Не знаю, с чем оно связано. Если капитана выбирала команда, тогда понятно. К нему все хорошо относятся. Если капитана выбирал тренер, то это очень странное решение», — сказал Гранат «СЭ».
Прошлым летом Бальбуэна приостанавливал контракт с бело-голубыми и провел один год в «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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