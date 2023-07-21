Гранат считает неправильным решение назначить Бальбуэна капитаном «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» назначение Фабиана Бальбуэна капитаном бело-голубых.

«Это сугубо мое личное мнение — какое-то неправильное решение. Не знаю, с чем оно связано. Если капитана выбирала команда, тогда понятно. К нему все хорошо относятся. Если капитана выбирал тренер, то это очень странное решение», — сказал Гранат «СЭ».

Прошлым летом Бальбуэна приостанавливал контракт с бело-голубыми и провел один год в «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».