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Глушенков о травме Караваева: «Конечно, поддержали его»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как в клубе отреагировали на травму защитника команды Вячеслава Караваева.

27 января стало известно, что у футболиста выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Игрок пропустит оставшуюся часть сезона-2024/25, восстановление займет около семи месяцев.

— Конечно, поддержали Караваева. Я с ним и в Питер летел.

— Он сильно раздавлен?

— А вы каким были бы?

— Подавленным.

— Ну вот.

— «Зенит» сейчас меняется, уже анонсированы изменения летом, и они происходят сейчас. Насколько уже понятно, как ты будешь взаимодействовать с новыми коллегами?

— Пока не понятно. Например, с Луисом Энрике я пока провел только одну тренировку. Для этого у нас есть еще второй и третий сбор, чтобы понять друг друга.

— Тренеры говорили, в какой роли видит тебя с учетом изменений в составе?

— Нет, еще не говорили.

В сезоне-2024/25 29-летний Караваев провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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