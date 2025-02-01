Глушенков о травме Караваева: «Конечно, поддержали его»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как в клубе отреагировали на травму защитника команды Вячеслава Караваева.

27 января стало известно, что у футболиста выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Игрок пропустит оставшуюся часть сезона-2024/25, восстановление займет около семи месяцев.

— Конечно, поддержали Караваева. Я с ним и в Питер летел.

— Он сильно раздавлен?

— А вы каким были бы?

— Подавленным.

— Ну вот.

— «Зенит» сейчас меняется, уже анонсированы изменения летом, и они происходят сейчас. Насколько уже понятно, как ты будешь взаимодействовать с новыми коллегами?

— Пока не понятно. Например, с Луисом Энрике я пока провел только одну тренировку. Для этого у нас есть еще второй и третий сбор, чтобы понять друг друга.

— Тренеры говорили, в какой роли видит тебя с учетом изменений в составе?

— Нет, еще не говорили.

В сезоне-2024/25 29-летний Караваев провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.