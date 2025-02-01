Глушенков о Соболеве: «Саша — молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона покажет себя»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков похвалил форварда сине-бело-голубых Александра Соболева за игру на зимних сборах команды.

— Соболев забивает на сборах. Ждали голов в первой половине сезона, но не дождались. Как сильно он поменяется в плане результативности в официальных матчах?

— Саша — молодец. Хорошо работает на сборах. Думаю, что во второй части сезона себя покажет.

— Сколько голов забьет?

— Это уже у него спросите.

— А сколько вы забьете?

— Тоже не знаю. Как пойдет.

На зимних сборах «Зенита» Соболев принял участие в товарищеском матче с «Динамо» (1:3) и забил 1 гол.

27-летний россиянин перешел из «Спартака» в клуб из Санкт-Петербурга в августе 2024 года, он провел за «Зенит» 12 матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями. Помимо этого, на счету футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 5 играх Кубка России.