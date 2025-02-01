Глушенков — о Луисе Энрике: «Он пока форму не набрал. Потренировался от силы дня 3-4»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал трансферы команды в зимнее трансферное окно.

— Насколько болезненной будет потеря Вендела и Клаудиньо для «Зенита»?

— В целом, не знаю. Клаудиньо хороший игрок, но решил двигаться дальше. По поводу Вендела, сезон с ним доиграем сейчас. Пока ничего не могу сказать. Посмотрим в следующем сезоне.

— Можно ли сказать по одной тренировке, что Луис Энрике — парень за 35 миллионов?

— Пока еще сложно, человек форму не набрал. Потренировался от силы дня 3-4.