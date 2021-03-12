Жена Песьякова жестко отреагировала на отмененный гол «Ростова»
Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, прокомментировал отмененный гол команды в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1).
«А потом что? Просто скажут, что «неудовлетворительная работа судей»? Весьма результативная, позволю себе заметить», — написала Песьякова в Instagram.
На 71-й минуте матча форвард ростовчан Али Соу сравнял счет, но арбитр Сергей Лапочкин спустя некоторое время после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил. ВАР зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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