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Жена Песьякова жестко отреагировала на отмененный гол «Ростова»

22:24
Сторис Песьяковой. Фото Instagram
Сторис Песьяковой. Фото Instagram
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Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, прокомментировал отмененный гол команды в матче 22-го тура чемпионата России против «Химок» (0:1).

«А потом что? Просто скажут, что «неудовлетворительная работа судей»? Весьма результативная, позволю себе заметить», — написала Песьякова в Instagram.

На 71-й минуте матча форвард ростовчан Али Соу сравнял счет, но арбитр Сергей Лапочкин спустя некоторое время после вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова взятие ворот отменил. ВАР зафиксировали географический офсайд, начертив линии и решив, что Соу был чуть ближе к линии ворот, чем его соперник.

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