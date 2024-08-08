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Сегодня, 11:30

Глушаков — о тренере «Химок»: «У нас нет такого, чтобы кто-то хотел его «съесть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об отношениях главного тренера Франка Артиги с командой.

«У нас хорошие отношения между игроками и тренером, есть взаимопонимание. Зачем кто-то будет кого-то «есть»? Что значит «съесть» тренера? Это все миф. Тренер может только сам себя «съесть», если будет неискренним перед своей работой, игроками и коллективом. Это все видно. У него нормальное и позитивное отношение к каждому игроку. Принимает решение, ставит игроков. Он себе не враг. Нет такого, чтобы кто-то хотел «съесть» тренера», — цитирует Глушакова Legalbet.

Глушаков летом этого года подписал контракт с «Химками». 37-летний хавбек провел за команду 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
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 - : -
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Зенит – Динамо
 - : -
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 - : -
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