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Сегодня, 11:21

Кокорин ответил на комментарий жены Соболева: «Не видел, как вы учите сына читать или считать, одни машины и сумки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в соцсетях пошутил о том, что выкладывает форвард «Спартака» Александр Соболев и его жена Елена.

Елена Соболева написала комментарий под фотографией Кокорина с отдыха: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно твой отдых смотреть».

«Елена, я в вашей ленте тоже не видел, как вы, например, сына читать или считать учите. Одни машины, сумки. Не будьте как все, спасибо», — ответил Кокорин.

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал 23 июля сообщил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. 27-летний нападающий в текущем сезоне принял участие только в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

Александр Кокорин
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Арис (Лимасол)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
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Маркус Вендел

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Зенит

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Бителло

Бителло

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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