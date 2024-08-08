Константин Тюкавин стал отцом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал отцом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В семье 22-летнего форварда и его жены Алены родилась дочь. Девочку назвали Теона. Фотографию родителей с первенцем опубликовали в Telegram-канале «Динамо».

Тюкавин женился летом прошлого года. Пара знакома с 2016 года.