В 18.00 по московскому времени журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Вячеслав Короткин обсудят главные футбольные события за неделю.

— «Зенит» третий год подряд станет чемпионом;

— Какие вопросы остались к «Сочи»?

— Николич переиграл Тедеско. «Локо» обойдет «Спартак»?

— Закипит ли у Черчесова голова от игры Гильерме?

— Поборется ли «Рубин» за медали? Удастся ли удержать Хвичу в Казани?

— Что даст «Краснодару» приход Гончаренко?

— «Динамо» два раза пропустило от Погребняка и не обыграло «Урал»