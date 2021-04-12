«Локо» будет выше «Спартака»?/ «Сочи» — «Зенит»: что это было?/ «Краснодар» еще не достиг дна?/ Live
13:00
В 18.00 по московскому времени журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Максим Алланазаров и Вячеслав Короткин обсудят главные футбольные события за неделю.
— «Зенит» третий год подряд станет чемпионом;
— Какие вопросы остались к «Сочи»?
— Николич переиграл Тедеско. «Локо» обойдет «Спартак»?
— Закипит ли у Черчесова голова от игры Гильерме?
— Поборется ли «Рубин» за медали? Удастся ли удержать Хвичу в Казани?
— Что даст «Краснодару» приход Гончаренко?
— «Динамо» два раза пропустило от Погребняка и не обыграло «Урал»
— «Зенит» третий год подряд станет чемпионом;
— Какие вопросы остались к «Сочи»?
— Николич переиграл Тедеско. «Локо» обойдет «Спартак»?
— Закипит ли у Черчесова голова от игры Гильерме?
— Поборется ли «Рубин» за медали? Удастся ли удержать Хвичу в Казани?
— Что даст «Краснодару» приход Гончаренко?
— «Динамо» два раза пропустило от Погребняка и не обыграло «Урал»
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