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Глушаков и Иванов продлили контракты с «Ахматом» до конца сезона

16:44
Денис Глушаков. Фото ФК "Ахмат".
Денис Глушаков. Фото ФК "Ахмат".
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Четыре игрока «Ахмата» продлили контракты до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашения продлили голкипер Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев, полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков.

Сроки действующих договоров игроков истекали 31 мая 2020. Олег Иванов, Роланд Гиголаев и Евгений Городов имели с клубом долгосрочные контракты, а с Денисом Глушаковым трудовой договор был подписан летом прошлого года сроком на один год. Ранее сезон в России был прерван из-за пандемии коронавируса.

33-летний Денис Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей за «Ахмат» и забил четыре мяча.

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