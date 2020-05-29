Глушаков и Иванов продлили контракты с «Ахматом» до конца сезона
16:44
Четыре игрока «Ахмата» продлили контракты до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашения продлили голкипер Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев, полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков.
Сроки действующих договоров игроков истекали 31 мая 2020. Олег Иванов, Роланд Гиголаев и Евгений Городов имели с клубом долгосрочные контракты, а с Денисом Глушаковым трудовой договор был подписан летом прошлого года сроком на один год. Ранее сезон в России был прерван из-за пандемии коронавируса.
33-летний Денис Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей за «Ахмат» и забил четыре мяча.
Опрос
проголосовало: 6571Все опросы
Вы будете готовы пойти на стадион, если в РПЛ разрешат игры со зрителями?
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...