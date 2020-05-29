Глушаков и Иванов продлили контракты с «Ахматом» до конца сезона

Четыре игрока «Ахмата» продлили контракты до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашения продлили голкипер Евгений Городов, защитник Роланд Гиголаев, полузащитники Олег Иванов и Денис Глушаков.

Сроки действующих договоров игроков истекали 31 мая 2020. Олег Иванов, Роланд Гиголаев и Евгений Городов имели с клубом долгосрочные контракты, а с Денисом Глушаковым трудовой договор был подписан летом прошлого года сроком на один год. Ранее сезон в России был прерван из-за пандемии коронавируса.

33-летний Денис Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей за «Ахмат» и забил четыре мяча.