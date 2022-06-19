Глушаков доволен сборами в России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» тренировочные сборы в России.

— Сборы в России? Это нормально. Мы и в прошлом году готовились в Раменском. Клубы привыкли к Австрии? Слушайте, можно привыкнуть к чему-угодно. Главное, чтобы поле было ровное и питание хорошее, а остальное не так важно.

В прошедшем сезоне РПЛ Глушаков провел за подмосковный клуб 27 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.