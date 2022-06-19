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Глушаков о жене: «Была светлым пятном на поле у ЦСКА»

Глушаков прокомментировал итог матча Суперкубка России между ЦСКА и «Локомотивом»
Севастиан Терлецкий
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от посещения женского Суперкубка между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1).

— Игра нормальная была, я смотрю женский футбол, так как у меня супруга играет. Жаль, что она с первых минут не вышла. Наверное, какая-то задумка тренера была. Вышла довольно неплохо. Можно сказать, была светлым пятном на футбольном поле у ЦСКА.

— Если честно, тебе нормально смотреть женский футбол?

— Смотря с чем сравнивать. Мы привыкли к другим скоростям. Но за Суперкубок играли одни из лучших команд России.

«Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. В прошлом году клуб обыграл ЦСКА со счетом 1:0. За красно-синих выступает супруга Глушакова — футболистка Ксения Коваленко.

Денис Глушаков
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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