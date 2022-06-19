Глушаков о жене: «Была светлым пятном на поле у ЦСКА»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от посещения женского Суперкубка между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1).

— Игра нормальная была, я смотрю женский футбол, так как у меня супруга играет. Жаль, что она с первых минут не вышла. Наверное, какая-то задумка тренера была. Вышла довольно неплохо. Можно сказать, была светлым пятном на футбольном поле у ЦСКА.

— Если честно, тебе нормально смотреть женский футбол?

— Смотря с чем сравнивать. Мы привыкли к другим скоростям. Но за Суперкубок играли одни из лучших команд России.