Рахимов — об ужесточении лимита: «Должна быть конкуренция независимо от нации»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Как отношусь к изменению лимита на легионеров? Я жду. Посмотрим, что будет. Мы уже пробовали разные формулы лимитов. Мне кажется, должна быть живая конкуренция независимо от того, откуда ты. Если ты выигрываешь конкуренцию, должен играть. Это профессиональный спорт. Это Премьер-лига, здесь должны играть лучшие», — цитирует Рахимова Metaratings.ru.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявлял о планах постепенно сокращать число легионеров в РПЛ. Оптимальным он считает лимит в пять иностранных футболистов на поле и десять в заявке.

Действующий лимит на легионеров в чемпионате России допускает 13 легионеров в заявке и максимум восемь иностранцев на поле.