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Сегодня, 21:00

Мостовой считает, что слухи вокруг перехода Соболева не помешают «Спартаку» перед стартом РПЛ

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Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о влиянии слухов вокруг нападающего «Спартака» Александра Соболева на команду.

«Это «Спартаку» не помешает. Вот Соболеву может. Потому что непонятно, уходит он или нет, играет или не играет. Но это стандартная ситуация», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Зенит» этим летом. Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

(Александр Абустин)

Александр Мостовой
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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