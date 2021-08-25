Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Крылья Советов» подписали защитника из Нидерландов

16:34
Гленн Бейл. Фото ФК «Крылья Советов»
Гленн Бейл. Фото ФК «Крылья Советов»
Теги:

«Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о подписании трехлетнего контракта с защитником из Нидерландов Гленном Бейлом.

Последним клубом 26-летнего футболиста был «Эммен», в составе которого он выступал с 2017 года. За это время он провел 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

В самарском клубе защитник будет выступать под номером 23.

«Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл — яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся «Крыльям». Я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров», — прокомментировал подписание спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19060

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Лавров пошутил о дальнейшей приватизации Украиной Нового года
Камера сняла, как вандалы разгромили остановку в Подмосковье
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой отказался от полиграфа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд