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Джикия прокомментировал невызов Соболева в сборную России

17:00
Георгий Джикия и Джано Ананидзе. Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия и Джано Ананидзе. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал отсутствие форварда Александра Соболева в заявке сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022.

— Саша Соболев, с которым вы стали хорошими друзьями не получил вызов. Он сильно переживает из-за сложностей на старте сезона?

— Конечно. Такие периоды бывают у каждого футболиста. Главное — относиться к ним профессионально и продолжать работать, чем Саша и займется. Это сто процентов!

— Как дела у Джано? В этом году он сыграл только в одном матче за тбилисское «Динамо».

— Буквально вчера с ним общались два часа, на связи почти каждый день. Он сейчас в Грузии, дома. Восстанавливается, потому что дала о себе знать старая проблема с коленом. Сейчас Джано чувствует себя хорошо, уже начал тренироваться. Надеюсь, после игр сборных присоединится к общей группе, — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

Напомним, что в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Соболев в этом сезоне провел 5 матчей и забил 1 гол.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-25-georgiy_dzhikiya_za_rezultat_v_pervuyu_ochered_otvechayut_igroki/

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Александр Кравченко все материалы автора

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