Глебов не включил Пиняева в пятерку лучших молодых футболистов РПЛ
Капитан «Ростова» Данил Глебов принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста чемпионата России в сезоне-2022/2023.
Как сообщает «Чемпионат», на первое место он поставил одноклубника Кирилла Щетинина. На второй и третьей строчках расположил еще двух игроков «Ростова» — Андрея Ланговича и Виктора Мелехина соответственно. На четвертое место поставил защитника «Спартака» Руслана Литвинова, а на пятое — нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
В минувшем сезоне 21-летний Щетинин провел 30 матчей в РПЛ, отметился 1 голом и 4 результативными передачами.
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4
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5
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11
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12
|Кр. Советов
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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