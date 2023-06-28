Личка назвал Тюкавина лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка принял участие в голосовании за лучшего молодого игрока РПЛ в сезоне-2022/2023.

Как сообщает «Чемпионат», лучшим молодым футболистом в прошлом сезоне чешский специалист назвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Второе место Личка отдал защитнику «Краснодара» Сергею Волкову, третье — форварду «Локомотива» Сергею Пиняеву. На четвертой строчке он расположил Александра Коваленко из «Крыльев Советов», а на пятой — Никиту Кривцова, выступающего за «быков».

В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.