Сантос определил пятерку лучших молодых игроков сезона в чемпионате России
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста чемпионата России в сезоне-2022/2023.
Как сообщает «Чемпионат», лучшим молодым игроком в прошедшем сезоне РПЛ бразилец выбрал форварда «Локомотива» Сергея Пиняева. На второе место Сантос поставил Роберта Ренана («Зенит»), на третье — Руслана Литвинова («Спартак»), на четвертое — Артема Карпукаса («Локомотив»), на пятое — Мантуана («Зенит»).
Пиняев перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В составе железнодорожников 18-летний форвард провел 12 матчей и отметился 2 голами. Ранее футболист выступал за «Крылья Советов».
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4
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5
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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