Губернатор Нижегородской области — о стыковых матчах «Пари НН»: «Лучше, чем вылет, но больше нервяк испытывать не хотелось бы»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах ПМЭФ-2025 ответил на вопрос «СЭ» об участии «Пари НН» в стыковых матчах в прошедшем сезоне РПЛ.

— «Пари НН» второй год подряд в стыках. Это же ненормально?

— Это лучше, чем прямой вылет. Но нам этот нервяк больше испытывать не хотелось бы. В первую очередь удручает не сам результат, а картинка, которая не может радовать болельщиков. Были, конечно, и приятные игры, но они случались редко. Поэтому наша задача, чтобы такая игра была постоянной и чтобы нашим болельщикам было приятно за нас болеть.

По итогам сезона-2024/25 нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи за право играть в премьер-лиге, где по сумме двух матчей уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит «Химки» в следующем сезоне РПЛ, так как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в чемпионате.