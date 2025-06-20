«Ростов» объявил об уходе тренера вратарей Кафанова

Тренер вратарей Виталий Кафанов покинул «Ростов», сообщает пресс-служба.

«Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!» — говорится в сообщении президента клуба Арташеса Арутюнянца.

Специалист работал в ростовской команде с 2014 года, в разные годы он занимал должности тренера вратарей и помощника главного тренера. Вместе с командой Кафанов выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.