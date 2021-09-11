«Главный враг — своя дурная голова». Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Федуна
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес владельца клуба Леонида Федуна по ходу матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок», сообщает РИА Новости.
Также ему был посвящен специальный баннер: «Главный враг — своя дурная голова», — гласит подпись.
Досталось оскорблений от фанатов и бывшему капитану красно-белых Денису Глушакову, ныне выступающего за «Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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